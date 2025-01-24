"أتمنى أن يستعيد سعادته" .. ديكو يحسم موقف برشلونة من عودة نيمار

موقف برشلونة من استعادة نيمار

حسم ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، موقف ناديه من عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال، بعد اقتراب رحيله عن صفوف الأخير.

واقترب نيمار من الرحيل عن الهلال، خاصة بعد تصريحات مدربه البرتغالي جورج جيسوس، التي أكد فيها على أن مشاركته مع الفريق ستكون صعبة خلال الفترة القادمة.

وخلال مقابلة مع قناة TNT البرازيلية قبيل مباراة برشلونة ضد بنفيكا، قال ديكو: "عودة نيمار إلى برشلونة كانت دائمًا بعيدة المنال، منذ انتقاله إلى السعودية، كان من الواضح أنه لاعب مكلف للغاية، خاصة في ظل قيود اللعب المالي النظيف".

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ورغم استبعاده فكرة عودة نيمار، أشاد ديكو بموهبة اللاعب البرازيلي، قائلاً: "نيمار في أفضل حالاته يُعدّ من أفضل لاعبي العالم، لا يزال يتمتع بجودة عالية تجعله موضع ترحيب في أي نادٍ بالعالم، ومع ذلك، أعتقد أن عودته إلى البرازيل هي السيناريو الأكثر احتمالاً في الوقت الحالي".

وفيما يخص حالة نيمار الراهنة، أبدى ديكو تمنياته بأن يستعيد اللاعب مستواه وسعادته: "الأهم هو أن يعود نيمار للعب كرة القدم، هذا سيجلب له الفرح، وسيعيد الابتسامة إلى وجهه ووجوه محبيه، لا أعلم ماذا سيفعل بعد ذلك، لكن سعادته هي الأهم".

وعلى الجانب الآخر، يستمر برشلونة في العمل على تعزيز مشروعه الرياضي بقيادة ديكو، وسط تحديات اقتصادية فرضتها قواعد اللعب المالي النظيف.

ومع عودة قاعدة "1-1" بفضل بيع المقاعد المميزة في أواخر عام 2024، لم يغلق النادي الباب أمام صفقات جديدة في سوق الانتقالات الشتوية، بشرط إتمام رحيل أنسو فاتي لتوفير مساحة في سقف الرواتب.