بعد واقعة المشادة .. "الهلال يرغب في مغادرة تمبكتي حتى يرحل جيسوس"!

هل سيرحل تمبكتي أم سيبقى مع الهلال؟

يُسيطر موضوع استمرار حسان تمبكتي مدافع الهلال من عدمه مع فريقه على الشارع الكروي السعودي حاليًا، في ظل تلقي عرضًا من نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني.

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ويُعاني حسان تمبكتي من قلة المشاركات مع نادي الهلال، على الرغم من المطالبات من جانب الجماهير والمحللين، بإشراكه بدلًا من علي البليهي الذي شهد مستواه تراجعًا خلال الفترة الأخيرة.

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وقال الإعلامي عبد الهادي عبر بودكاست "مرتدة": "عرض ألافيس مؤكد، والعرض وصل إلى الهلال رسميًا باسم فهد بن نافل بتاريخ يوم 18 يناير، والهلال قد يرفض العرض".

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وواصل: "الفكرة مطروحة للنقاش لأن حسان يرغب في اللعب، والإدارة الرياضية أو النادي لا يعجبها استبعاده، وفكرة إعارة حسان حتى يرحل جيسوس مطروحة لدى اللاعب".

يأتي ذلك بعد الخبر الذي تم تداوله بحدوث مشادة كلامية بين فهد المفرج المدير التنفيذي لفريق الكرة بالهلال، والمدرب جورج جيسوس، بشأن إشراك تمبكتي بصفة أساسية، وهو ما يرفضه المدرب البرتغالي، حيث تمسك بعدم تدخل أحد في عمله.