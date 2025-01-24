دفعة معنوية كبرى لكتيبة جيسوس .. الهلال يستعيد نجمه "المتميز" قبل مباراة القادسية

مواجهة نارية بين الهلال والقادسية في دوري روشن..

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، بقيادة البرتغالي جورج جيسوس، دفعة معنوية عالية، قبل مباراة القادسية، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مواجهة نارية تكتب ختام الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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ويتصدر الهلال جدول دوري روشن السعودي، برصيد 43 نقطة من 16 مباراة، بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف، فيما يأتي القادسية بالمركز الثالث برصيد 34 نقطة.

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وذكر الإعلامي الرياضي حامد القرني، عبر منصة (إكس)، بأن الصربي سيرجي سافيتش، لاعب وسط الهلال، بات جاهزًا للمشاركة في مواجهة القادسية، بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وكان الهلال قد أعلن عن إصابة سيرجي سافيتش على مستوى عضلة الساق الخلفية، حيث غاب عن مباراة الوحدة، والتي شهدت فوز الأزرق بأربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب المملكة أرينا، في الجولة السادسة عشرة.

وشارك سافيتش في 26 مباراة مع الهلال، حيث يعد عنصرًا أساسيًا في كتيبة جيسوس، فيما سجل 11 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة، كما توج بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن، عن شهر نوفمبر الماضي.

في المقابل، يتوقع استمرار غياب المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، عن لقاء القادسية، بسبب إصابته في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة الاتحاد في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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ويتسابق الهلال على الانفراد بصدارة الدوري مع الاتحاد، والذي يستعد لملاقاة ضمك، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، في لقاء الجولة 17.