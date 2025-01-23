ديبورتيفو ألافيس يحسم الجدل رسميًا .. ويكشف حقيقة تعاقده مع حسان تمبكتي من الهلال

اللاعب لا يحصل على دقائق كثيرة مع الهلال..

رد نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني، على الأخبار التي تؤكد اقترابه من التعاقد مع حسان تمبكتي، قلب دفاع فريق الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

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الأخبار تزايدت في الساعات الماضية، بشأن توصل ألافيس إلى "اتفاق مبدئي" مع الهلال، لضم تمبكتي في الميركاتو الشتوي الحالي؛ وبعقد لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.

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وفي هذا السياق.. نفى سيرجيو فرنانديز، المدير الرياضي لنادي ديبوتيفو ألافيس، الأخبار التي تتحدث عن التعاقد مع مدافع الزعيم الهلالي، في الشتاء الحالي.

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فرنانديز أعلن في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الخميس، أن حسان تمبكتي خارج حسابات النادي الإسباني تمامًا، مع عدم تقديم أي عرض للتعاقد معه.

هذه التصريحات الرسمية؛ تأتي في وقت كانت قد أكدت فيه مصادر هلالية لصحيفة "عكاظ"، استمرار تمبكتي مع الفريق؛ لافتة إلى أنه سيحصل على فرصة كبيرة، خلال المباريات القادمة.

جدير بالذكر أن تمبكتي البالغ من العمر 25 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب؛ حيث شارك في 46 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت، بواقع 2.059 دقيقة فقط.