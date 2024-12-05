أخبار الهلال اليوم | توقع مفاجئ لعدد الأجانب في كأس العالم للأندية .. و"القيد الاستثنائي" يضع اتحاد الكرة في بؤرة الاتهام

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024.

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توقع بـ12 أجنبيًا للهلال في كأس العالم للأندية

كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، عن توقعاته بشأن عدد أجانب فريق الكرة بنادي الهلال، أثناء المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام خلال الفترة بين 15 يونيو وحتى 13 يوليو.

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وقال العنزي، عبر منصة (إكس)، إن الهلال يمتلك 9 لاعبين أجانب في الوقت الحالي، وطبقًا لنظام مونديال الأندية الذي لا يضع سقفًا لعدد الأجانب، فإنه يُتوقع مشاركة الزعيم في البطولة بـ12 لاعبًا أجنبيًا.

كشف الناقد الرياضي عماد السالمي، عن التدعيمات التي يحتاج إليها نادي الهلال، من أجل اكتمال صفوفه قبل مشاركة فريق الكرة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قراره بفتح فترة تسجيل استثنائية لكافة أندية دوري روشن السعودي، قبل كأس العالم للأندية 2025، حيث تقام الفترة بين 1-10 يونيو المُقبل، عملًا بالفقرة 4 من المادة 22 بلائحة المونديال، التي تتضمن منح الاتحادات الوطنية الأعضاء صلاحية فتح فترة تسجيل استثنائية، حال مشاركة أي من أنديتهم في البطولة.

رغم سقوطه مع الغرافة القطري بثلاثية نظيفة، إلا أن ذلك لم يمنع الكوري الجنوبي جانج هيون سون، مدافع الهلال السابق، من عيش ليلة لا تنسى على ملعب المملكة أرينا، بعد لقاء الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

كشف الإعلامي محمد العنزي، عن معلومة صادمة بشأن فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي ستشهد فترة التسجيل الثانية لأندية دوري روشن السعودي.

اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا رسميًا "استثنائيًا"، قبل مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.

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شكك الإعلامي الرياضي محمد الذايدي، في لقب الدوري السعودي للمحترفين، الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، موسم 2018-2019.

قبل 24 ساعة من قرعة كأس العالم للأندية 2025.. ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي الهلال السعودي وجماهيره في كل مكان، بواقعة أليمة في هذا العرس الرياضي الكبير.

مرة أخرى.. استغل الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، تصرفات وتصريحات النجم الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ لانتقاده وشن الهجوم عليه.

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بعد الكثير من الجدل.. تم الكشف عن "الناقل الرسمي" لبطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.