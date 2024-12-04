"فيفا" يذكر الهلال بواقعة الأهلي الأليمة قبل قرعة كأس العالم للأندية 2025

قبل 24 ساعة من قرعة كأس العالم للأندية 2025.. ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي الهلال السعودي وجماهيره في كل مكان، بواقعة أليمة في هذا العرس الرياضي الكبير.

الولايات المتحدة الأمريكية تستضيف بطولة كأس العالم للأندية بـ"النظام الجديد"، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025؛ وبمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات - لأول مرة في التاريخ -؛ على رأسهم العملاق الإسباني ريال مدريد ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى الثنائي العربي الكبير الهلال والأهلي المصري.

وفي هذا السياق.. نشر حساب فيفا الرسمي لبطولة كأس العالم عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لأهداف الأهلي المصري ضد الهلال، في نسخة مونديال الأندية 2021.

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هذه المباراة؛ شهدت هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال (0-4) أمام الأهلي، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية 2021، التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها.

وعلق الحساب الرسمي لكأس العالم على هذا المقطع؛ قائلًا: "رباعية تاريخية للأهلي في شباك الهلال".

وشارك العملاق السعودي "3 مرات" في بطولة كأس العالم للأندية؛ حيث جاء أفضل إنجاز للفريق الأزرق في نسخة 2022، عندما حل "وصيفًا" بعد الخسارة (3-5) أمام ريال مدريد، في المباراة النهائية.

جدير بالذكر أن ناديي الهلال والأهلي يتواجدا في "التصنيف الثالث"، بقرعة كأس العالم للأندية 2025، التي تجرى غدًا الخميس في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وبالتالي.. تأكد عدم وقوعهما معًا في مجموعة واحدة.