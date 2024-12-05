فيديو | الشلهوب فاجأه بقبلة على الهواء .. رسالة من جانج تُسعد جماهير الهلال رغم خسارته مع الغرافة

ماذا قال جانج هيون سو؟

رغم سقوطه مع الغرافة القطري بثلاثية نظيفة، إلا أن ذلك لم يمنع الكوري الجنوبي جانج هيون سون، مدافع الهلال السابق، من عيش ليلة لا تنسى على ملعب المملكة أرينا، بعد لقاء الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولعب جانج لمدة 4 مواسم، في صفوف الهلال، ولعب دورًا في قيادة الزعيم للتتويج بلقبي دوري أبطال آسيا في موسمي 2019 و2021، كما حقق العديد من البطولات مع الأزرق، قبل انتقاله إلى صفوف الغرافة القطري.

وقال جانج، خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير"، إن فريق الغرافة بذل قصارى جهده، ولكن الهلال فريق قوي ومتماسك، مضيفًا "أتوقع الهلال سيصبح بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، لأنه من أفضل الفرق في القارة".

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وأثناء تصريحاته عقب ثلاثية الغرافة، فوجئ جانج بمحمد الشلهوب، زميله السابق، ومساعد المدرب الحالي، يعطيه قبلة على الهواء، علمًا بأن ليلة المباراة شهدت احتفاءً كبيرًا من قِبل النادي السعودي، بلاعبه السابق، بين مصافحة الرئيس فهد بن نافل، ومنحه قميصًا أسود وهدية ثمينة.

وعنه قال الإعلامي حمد الصويلحي، إن جانج كلاعب وشخص، مرتبط عاطفيًا مع جماهير الهلال، وترك ذكرى جميلة للغاية، وكان أحد نجوم الهلال الذي حقق لقب بطولة 2019، مضيفًا أن السعودية، وإدارة الهلال، وقفا مع المدافع الكوري إبان إصابته بمرض السرطان، قبل أن يتعافى ويعود للملاعب.