"الهلال سيضم 12 لاعبًا أجنبيًا" .. توقع مثير بشأن قائمة الزعيم في كأس العالم للأندية 2025

مفاجأة قد تحدث بقائمة الهلال بمنافسات مونديال الأندي

توقع الإعلامي علي العنزي، أن قائمة الهلال قد تحتوي على 12 لاعبًا أجنبيًا، خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويترقب الهلال معرفة مجموعته بمونديال الأندية اليوم الخميس، إذ ستقام القرعة في ميامي بأمريكا، ويقع الزعيم بالتصنيف الثالث ضمن الفرق الـ32 المشاركة.

وقال العنزي خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "الهلال سيقوم بتسجيل لاعبين أجانب جدد، الآن لديه 9 لاعبين، وقد يدخل كأس العالم للأندية 2025 وهو يمتلك 11 أو 12 لاعبًا".

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ورد عليه الإعلامي حمد الصويلحي قائلًا: "هل سيقبل أي لاعب أن يُسجل في قائمة الهلال خلال منافسات كأس العالم 2025 وبعدها سيرحل؟".

وأنهى العنزي النقاش تصريحاته قائلًا: "أتوقع أن يزيد اتحاد الكرة السعودي عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية الموسم المقبل".