"أمور غريبة حدثت!" .. إعلامي يشكك في دوري النصر 2019 ويؤكد: "نيمار أفضل من كريستيانو رونالدو واسألوا تاليسكا"

أكثر من 5 سنوات والنصر بعيد عن منصة التتويج بلقب الدوري..

شكك الإعلامي الرياضي محمد الذايدي، في لقب الدوري السعودي للمحترفين، الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، موسم 2018-2019.

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نسخة 2018-2019؛ شهدت "آخر ألقاب" النصر في الدوري السعودي للمحترفين؛ حيث سيطر بعدها الغريم الأزلي الهلال على البطولة، وذلك بالحصول عليها "4 مرات"، مقابل "مرة وحيدة" لعملاق جدة الاتحاد.

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الذايدي كشف في تصريحات مع "برنامج الأول"، عن أن رئيس النصر وقتها - في إشارة إلى سعود آل سويلم -، اعترف بأنه كان السبب في "تغيير" رئيس لجنة الحكام، بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

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وقال الإعلامي الرياضي: "تخيل أن يقوم مسؤول في أحد الأندية، بتغيير رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي.. الأمر في هذا الموسم كان غريبًا جدًا".

وأشار محمد الذايدي إلى أن غرابة هذا الموسم، لم تتوقف عند رئيس لجنة الحكام فقط؛ حيث شملت التغييرات 4 رؤساء لاتحاد الكرة، و20 اسمًا في اللجان المختلفة.

وعلى جانب آخر.. اعتبر الذايدي أن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، "أفضل" من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر.

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ووصف الذايدي اللاعب نيمار بـ"الموهبة الفطرية النقية"؛ قائلًا: "اسألوا نجم النصر أندرسون تاليسكا، الذي أيّد أن ساحر الهلال أفضل من رونالدو"، مشددًا على أن الأسطورة البرتغالية يتفوق من حيث الانتظامية في الأداء والاحترافية العالية.

جدير بالذكر أن نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023، حيث شارك في 7 مباريات فقط منذ ذلك الوقت، بسبب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي" ثم معاناته من "تمزق في العضلة الخلفية"؛ بينما وقع رونالدو مع الفريق النصراوي، في يناير من نفس العام.