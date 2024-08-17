أخبار النصر اليوم | كريستيانو رونالدو يقلق محبيه .. وأمنية كاسترو قبل نهائي السوبر

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت 17 أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.
أبرزها الهلال والنصر .. رباعي يتصارع على خدمات السلولي
أفادت أنباء قادمة من المملكة العربية السعودية بوجود صراع رباعي على خدمات نجم التعاون عون السلولي.
قلق في النصر .. كريستيانو رونالدو "يصدم" الجماهير قبل سوبر الهلال ولكن!
وجّه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، "صدمة" إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم، قبل ديربي الهلال المرتقب.
ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي 2024؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، لمتابعة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، لمعرفة هوية بطل كأس السوبر السعودي 2024-2025.
مفاجأة إبراهيم المهيدب قبل سوبر الهلال .. وحقيقة استبعاد نجم النصر من "التشكيل الأساسي"
فاجأ إبراهيم المهيدب، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر السعودي "غير الربحية"، نجوم الفريق الأول لكرة القدم، قبل ديربي الهلال المرتقب.
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"في انتظار عروض أوروبا لهذا الثنائي" .. النصر يسير على درب الهلال والاتحاد
كشف الإعلامي الرياضي بندر العتيبي، عن قرار حاسم من قِبل إدارة نادي النصر، حول مستقبل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، إزاء مشروع الاحتراف الخارجي، والذي شمل عددًا من لاعبي أندية دوري روشن السعودي، مثل سعود عبد الحميد وفراس البريكان وفيصل الغامدي.. وغيرهم.
قبل نهائي الهلال والنصر .. الكشف عن "أزمة كبرى" تسيء لصورة كأس السوبر السعودي!
كشف الإعلامي الرياضي حازم الغامدي، عن أزمة شهدها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، أثناء استضافة مباراتي نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، بين الهلال والأهلي، والنصر ضد التعاون.
"فاجأ الأهلي ولا يترك الصلاة أو يسلم الوطن للصوماليين" .. سعود عبدالحميد "البريء" من اتهامات الاتحاد والهلال
على مدار عامين ونصف.. أصبح الظهير الأيمن الدولي الشاب سعود عبدالحميد كـ"المتهم"، الذي يدخل ويخرج من "قفص الاتهام"، في محكمة ناديي الاتحاد والهلال.
فيديو | كاسترو "ينفرد" بكريستيانو رونالدو .. والأمن يتدخل بعد اقتحام مشجع تدريبات النصر
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، "تدريباته الأخيرة" اليوم الجمعة، استعدادًا لنهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال، والمقرر غدًا السبت.
جيسوس يكشف موقف نجم الهلال من "سوبر" النصر .. ورد فعله على رحيل سعود عبد الحميد إلى روما
كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، عن رد فعله إزاء أنباء رحيل سعود عبد الحميد، ظهير الفريق، والذي يقترب من الانتقال إلى صفوف روما الإيطالي، كما حمل البشرى لجماهير الأزرق قبل مباراة النصر، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.
"نريد الفوز قبل ركلات الترجيح" .. لويس كاسترو يتحدث عن أفضلية الهلال ورسالته إلى الحكم
أكد المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق نادي النصر، على أن فريقه سيسعى لحسم مباراته ضد الهلال بنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، قبل الدخول إلى ركلات الترجيح، وذلك خلال وقتها الأصلي.