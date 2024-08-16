ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي 2024؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، لمتابعة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، لمعرفة هوية بطل كأس السوبر السعودي 2024-2025.

يدخل الهلال وهو أكثر الفرق تحقيقاً للسوبر السعودي برصيد 4 ألقاب، ولكن بالتأكيد عينه على اللقب الخامس، فكما هو معتاد، شغف الموج الأزرق للألقاب لا ينتهي، وحماس الجماهير لزيادة عدد البطولات لا ينقطع.

استطاع الزعيم أن يتخطى الأهلي في نصف النهائي، بعد التعادل بنتيجة 1-1، ومن ثم الاحتكام لركلات الترجيح التي رجحت كفة كبير آسيا.

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في الجانب الأخر انتصر النصر على التعاون بهدفين دون رد في نصف النهائي، ويمتلك العالمي لقبين من السوبر السعودي، فهو ثاني أكثر الفرق تحقيقاً للبطولة، ويسعى بكل تأكيد لاسعاد جماهيرة بتحقيق اللقب الثالث وتقليل الفارق بينه وبين الهلال.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي 2024؟

موعد مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في نهائي السوبر السعودي 2024-2025، هو السبت 17 أغسطس 2024، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والربع بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي 2024 ؟

تُنقل مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي 2024 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

كيف تشاهد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي 2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس السوبر السعودي 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".