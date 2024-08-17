أبرزها الهلال والنصر .. رباعي يتصارع على خدمات السلولي

نجم التعاون مطلوب بقوة

أفادت أنباء قادمة من المملكة العربية السعودية بوجود صراع رباعي على خدمات نجم التعاون عون السلولي.

المدافع السعودي الذي يبلغ من العمر 25 عاماً كان حاضراً في نصف نهائي كأس الدرعية في مقابلة ناديه ضد النصر، والتي خسرها بهدفين نظيفين، وشارك كبديل.

وقالت "الشرق الأوسط" إن الرباعي الهلال والنصر والشباب والاتحاد يتنافسون من أجل الظفر بخدمات اللاعب الشاب خلال الانتقالات الصيفية.

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وأكد التقرير تقدم الأندية الأربعة بعروض لضم السلولي، وأن وكيله حالياً في أبها من أجل حسم مستقبله، موضحة أنه في مفاوضات جدية مع الشباب الذي يتفاوض مع التعاون لحسم الصفقة.

وانتقل عون السلولي إلى صفوف التعاون، في أغسطس 2021، قادمًا من صفوف الاتحاد، وساهم في قيادة فريقه للتأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2، في الموسم المقبل، بعدما جاء التعاون في المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 59 نقطة من 34 مباراة.