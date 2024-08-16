"في انتظار عروض أوروبا لهذا الثنائي" .. النصر يسير على درب الهلال والاتحاد

النصر يدخل على خط الاحتراف الخارجي..

كشف الإعلامي الرياضي بندر العتيبي، عن قرار حاسم من قِبل إدارة نادي النصر، حول مستقبل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، إزاء مشروع الاحتراف الخارجي، والذي شمل عددًا من لاعبي أندية دوري روشن السعودي، مثل سعود عبد الحميد وفراس البريكان وفيصل الغامدي.. وغيرهم.

وظهر في الأفق، مشروع الاحتراف الخارجي للاعبي دوري روشن، والذي يطمح لانتقال أكثر من لاعب سعودي، للعب في الدوريات الخارجية، حيث بات سعود عبد الحميد، ظهير الهلال، قريبًا من الانتقال إلى روما الإيطالي، فيما يسافر ثنائي الاتحاد، مروان الصحفي وفيصل الغامدي، إلى بلجيكا، تمهيدًا للانتقال إلى نادي بيرشكوت.

وذكر العتيبي، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أن إدارة النصر لا تمانع احتراف نجمي الفريق والكرة السعودية، نواف العقيدي ومشاري النمر (خارجيًا) في سبيل الحصول على مبلغ مالي كبير لإبرام الصفقات، أسوة بالهلال والاتحاد.

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وغاب نواف العقيدي عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، والذي أثار جدلًا كبيرًا بين الجماهير، حول سبب قرار المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، باستبعاده، وتم ربط الأمر بإمكانية مغادرة العقيدي للنادي، في موسم الميركاتو الصيفي، قبل أن تثبت إصابة اللاعب قبل سفر بعثة الفريق إلى أبها.

ويستعد النصر لملاقاة غريمه الهلال، غدًا (السبت)، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في نهائي بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، فيما عبر النصر للمباراة النهائية، بفوزه على التعاون بنتيجة (2-0) في نصف النهائي.