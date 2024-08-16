قلق في النصر .. كريستيانو رونالدو "يصدم" الجماهير قبل سوبر الهلال ولكن!

اللقب الأول في الموسم على بُعد ساعات قليلة..

وجّه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، "صدمة" إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم، قبل ديربي الهلال المرتقب.

النصر يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، غاب رونالدو عن "المناورة الفنية"، خلال التدريبات الأخيرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل نهائي السوبر أمام الزعيم الهلالي.

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الصحيفة كشفت في الساعات الأولى من اليوم السبت، عن أن "غياب" الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة؛ جاء بسبب شعوره بـ"الإرهاق".

وعلى الرغم من ذلك.. أكدت الصحيفة على أن رونالدو سيتواجد في ديربي النصر والهلال، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر السعودي؛ مع مخاوف جماهيريه بعدم جاهزيته 100%.

رونالدو غاب عن جمبع مباريات النصر "الودية"، التي سبقت انطلاقة الموسم الرياضي الحالي؛ بسبب عودته من "الإجازة" متأخرًا، عقب مشاركته في كأس أمم أوروبا 2024، مع منتخب بلاده البرتغال.

ولأول مرة.. شارك كريستيانو رونالدو في 81 دقيقة بمباراة التعاون، يوم الأربعاء الماضي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر؛ حيث سجل هدفًا وصنع آخر؛ ليقود النصر للفوز (2-0).