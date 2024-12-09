أخبار النصر اليوم | رونالدو يرد على فين ديزل .. وطلب غريب من ستيفانو بيولي في فترة التوقف!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024.

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جدد فهد الهريفي، نجم النصر السابق، مطالبته برحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أنه من أشد المعجبين به، ولكنه مغادرته للنادي أمر ضروري.

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كما اعتاد دومًا، لم يُفوت كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، الرد على أي منشور بشأنه من أحد المشاهير في العالم.

شنّ يوسف خميس، نجم فريق الكرة السابق بنادي النصر والمنتخب السعودي، هجومًا ضد الإدارة، كاشفًا عن العرض الذي تلقاه للعمل في قناة النادي، خلال الفترة الماضية.

كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلان سقوط أحد اللاعبين النجوم، في فخ المنشطات، خلال الأيام المقبلة.

أثار الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني السابق لمنتخب السعودية، أزمة تجاه اتحاد الكرة، بعد إقراره بأن زيادة عدد الأجانب في دوري روشن، قد أثّر على دقائق مشاركة اللاعبين السعوديين في المسابقة، والذي انعكس بدوره على أداء الأخضر في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يتواجد في المركز الرابع من المجموعة الثالثة.

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كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن ملامح برنامج النادي الأهلي خلال فترة توقف دوري روشن الطويلة، موضحة أنه سار على خطى جاره الاتحاد.

تُجري إدارة النصر حاليًا محادثات مع نظيرتها في الرياض لمحاولة تلبية طلب المدرب ستيفانو بيولي العاجل، والذي في حقيقة الواقع أثار جدلًا كبيرًا بين النصراويين.

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يواجه الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، اتهامًا بإفساد برنامج إعداد اللاعبين خلال فترة التوقف، التي تشهد مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26"، والتي تقام بدولة الكويت، خلال الفترة بين 21 ديسمبر وحتى 3 يناير المُقبل.