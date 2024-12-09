بعد زيارات لجنة المنشطات "المفاجئة" .. نجم جديد ينتظر قرارًا بالإيقاف في دوري روشن السعودي

مفاجأة من العيار الثقيل..

كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلان سقوط أحد اللاعبين النجوم، في فخ المنشطات، خلال الأيام المقبلة.

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وذكر الحميدي، عبر برنامج "برا 18"، بأن أحد الأسماء الكبيرة، مرتبط بأزمة منشطات، وهناك حديث بأنه سيتم الكشف عنه خلال الأيام المُقبلة، ما يعني أن نجمًا يواجه عقوبة الإيقاف، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخلال شهر نوفمبر الماضي، أجرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، زيارات مفاجئة لأندية دوري روشن، من أجل إجراء فحوصات طبية، على عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وفق ما ذكره المركز الإعلامي بنادي الهلال، فضلًا عن تقارير أخرى حول زيارات لأندية الاتحاد والنصر والشباب.

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وفي هذا السياق، أبدى الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، اعتراضًا على انتشار خبر زيارة لجنة المنشطات لنادي الهلال، قبل الكشف عن تلك الزيارة من قِبل المركز الإعلامي للنادي، بداعي أن زيارة اللجنة يجب أن تكون بدون إشعار مسبق إلا في ظروف استثنائية.

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وسبق أن تعرض أكثر من نجم سعودي للإيقاف، بقرار من لجنة المنشطات، لظهور عينة إيجابية لمواد محظورة لدى اللاعب، على غرار محمد نور وأسامة المولد وفواز الخيبري في الاتحاد، خالد شراحيلي وفيصل الجمعان في الهلال، فضلًا عن أحمد عباس في النصر، وفهد عداوي في الفيصلي، وماجد المولد في الرائد، فيما كانت العقوبة الكبرى من نصيب محمد نور الذي تقرر إيقافه لمدة 4 سنوات.