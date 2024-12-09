على طريقة الأولمبياد .. الاتحاد السعودي يقترح نظامًا جديدًا لإنهاء أزمة الأجانب!

اتحاد الكرة يعرض هذا الاقتراح على أندية دوري روشن..

أثار الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني السابق لمنتخب السعودية، أزمة تجاه اتحاد الكرة، بعد إقراره بأن زيادة عدد الأجانب في دوري روشن، قد أثّر على دقائق مشاركة اللاعبين السعوديين في المسابقة، والذي انعكس بدوره على أداء الأخضر في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يتواجد في المركز الرابع من المجموعة الثالثة.

ومع توجه السعوديين لخوض تجربة الاحتراف بالملاعب الأوروبية، على شاكلة سعود عبد الحميد ومروان الصحفي وفيصل الغامدي، ظهر اتجاه جديد لدى اتحاد الكرة، قد يساهم في زيادة الدقائق للاعبين المحليين، في المرحلة المُقبلة.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن الاتحاد السعودي اقترح على الأندية، إعادة تطبيق دوري تحت 21 عامًا، بحيث يمكن للأندية، إشراك 3 لاعبين فوق السن، سواءً محليين أو أجانب، خلال المباريات، وفي حالة اعتماد الاقتراح، فإن قائمة كل فريق، ستضم 4 لاعبين من مواليد 2004، و8 من مواليد 2005، و8 من مواليد 2006، بإجمالي 20 لاعبًا، ويضاف إليهم ثلاثي فوق السن.

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وفي هذا السياق، قال الإعلامي عبد العزيز الغيامة، عبر برنامج "برا 18"، إنه تم استحداث دوري تحت 21 عامًا، حتى يخوض اللاعب السعودي أكبر عدد من الدقائق، في ظل التجهيز لاستضافة كأس آسيا 2027، مع اشتراط أن يكون حارس المرمى سعوديًا وليس أجنبيًا.

وبدا اقتراح اتحاد الكرة، مشابهًا إلى حد كبير، نظام المنتخبات المشاركة في مسابقة كرة القدم، بدورة الألعاب الأولمبية، حيث تشارك منتخبات تحت 23 عامًا، مع إتاحة الفرصة لضم 3 لاعبين فوق السن في الأولمبياد.

وناقش اتحاد الكرة، ممثلي أندية دوري روشن السعودي، حول إعادة الدوري الرديف، أو مسابقة خاصة للاعبين تحت 21 عامًا، علمًا بأن الاتحاد نظم مسابقة الدوري الرديف في الموسم قبل الماضي، واستمر الدوري لمدة عامين، حتى تم إلغاؤه مع نهاية الموسم السابق.

جدير بالذكر أن الاتحاد السعودي قرر زيادة عدد أجانب دوري روشن للمحترفين، مع بداية الموسم الجاري (2024-2025)، ليصبح 10 أجانب، بواقع 8 لاعبين دون تحديد سن معين، ولاعبَين تحت 21 عامًا.