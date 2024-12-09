"مجرد زوج من الأطفال يحلمون" .. كريستيانو رونالدو يرد على منشور فين ديزل

نجم النصر تفاعل مع منشور النجم السينمائي

كما اعتاد دومًا، لم يُفوت كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، الرد على أي منشور بشأنه من أحد المشاهير في العالم.

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آخر المشاهير الذين نشروا أمرًا يخص رونالدو كان نجم هوليوود، فين ديزل، الذي تواجد في السعودية مؤخرًا وتابع هزيمة النصر أمام الاتحاد في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي 2-1.

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نجم سلسلة أفلام "Fast & Furious" كان قد احتفل مع لاعبي الاتحاد بالفوز على رونالدو ورفاقه، ولكنه كذلك لم يُفوت الزيارة دون الالتقاء بالنجم البرتغالي والإشادة به عبر حسابه على إنستجرام.

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فين ديزل نشر صورة تجمعه مع رونالدو على إنستجرام وعلق "مجرد زوج من الأطفال يحلمون"، مع الإشارة إلى نجم النصر، ولم يُفوت رونالدو المنشور دون رد، حيث كتب معلقًا "دائمًا، كان من الرائع أن ألتقي بك".

صاحب الـ39 عامًا يتواجد في السعودية منذ يناير 2022 حين انضم للنصر بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، وينتهي عقده مع النادي العاصمي بنهاية الموسم الجاري لكن التقارير الصحفية المتابعة ترجح تجديده لموسمين قادمين.

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يشار إلى أنه عقب الكلاسيكو الذي شهد إحراز كل من بنزيما ورونالدو هدفًا، ارتفع رصيد العميد للنقطة 36 في صدارة الجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد العالمي عند النقطة 25 في المركز الرابع.