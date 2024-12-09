"عرضوا عليّ قناة النصر ثم تراجعوا" .. يوسف خميس يهاجم الإدارة والفريق يعاني من "نحس" الإيطالي!

"موسم النصر انتهى"..

شنّ يوسف خميس، نجم فريق الكرة السابق بنادي النصر والمنتخب السعودي، هجومًا ضد الإدارة، كاشفًا عن العرض الذي تلقاه للعمل في قناة النادي، خلال الفترة الماضية.

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وقال خميس، عبر برنامج "المنتصف"، إن إدارة النصر تواصلت معه عن طريق زميل سابق، كما تحدث معه سلطان الغشيان بشكل شخصي، للعمل في قناة النصر، وكان يتناول الغداء، فطالبهم بتأجيل الحديث لوقت لاحق، ثم ظهر تليفزيونيًا في نفس اليوم، وانتقد عمل الإدارة، فتوقفت تلك الاتصالات، مضيفًا "هذا الأمر شرف لي، وللمرة الألف أقول، طالما أنت لست صادقًا في أي شيء، فلن تنجح بأي شيء".

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وأضاف خميس أنه باستمرار طريقة عمل الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنصر، وقيادته للنادي، دون وجود أي عمل أو اختيارات صحيحة، فإن موسم النصر قد انتهى، منوهًا بأن ماجد الجمعان، طلب عقد اجتماع، ولكن جويدو لم يحضره.

وتابع "الفريق يفتقر للروح ويحتاج للتعديل، ليس جيدًا، ولاعبوه ليسوا جيدين، وحتى المدرب، وهناك لاعب مثل ساديو ماني، رفع ضغطي من كثرة انفراداته التي يضيعها، ولو تتحدث عن المدرب الإيطالي، فإنه في 17 سنة، تعاقدوا مع إيطالي أيضًا، بعد رحيل محسن القرني وإبراهيم ماطر، وقيل إنه نجم سابق في منتخب بلاده، ودرّب الفريق وكان من أفضل فرق الدوري، وفي النهاية ينهزم على ملعبه أمام الهلال، هذه بركات الإيطالي، ما فيه نصرة".

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ونوّه خميس بأنه بعد تعيين رئيس جديد للمؤسسة غير الربحية، وهو عبد الله الماجد، أصدر الرئيس التنفيذي (جويدو)، قرارًا بمنع أي شخص من حضور تدريبات الفريق، وفي النهاية يختفي ولا يحضر النادي، حسب قوله.

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ويحتل النصر المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 25 نقطة، مبتعدًا بفارق 11 نقطة عن الاتحاد، الذي فاز عليه بنتيجة (2-1)، على ملعب الجوهرة المشعة، في مباراة الجولة الثالثة عشرة، ليحتل الصدارة بـ36 نقطة.