ستيفانو بيولي يُثير الجدل بطلبه "الغريب جدًا" من إدارة النصر!

الدوري السعودي سيتوقف لفترة طويلة بسبب خليجي 26

أثار الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، جدلًا واسعًا بين النصراويين بطلبه الذي وصفه العديد بالغريب جدًا من إدارة النادي.

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دوري روشن السعودي سيتوقف لمدة شهر تقريبًا بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج 26 الذي سيقام في الكويت نهاية ديمسبر الجاري وحتى بداية يناير القادم.

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المدرب كان قد فجر ثورة من الانتقادات ضده بسبب خطته لتدريبات الفريق خلال فترة التوقف تلك، حيث قرر استمرار التدريبات حتى الـ15 من ديسمبر الجاري قبل منح اللاعبين إجازة طويلة نسبيًا ومن ثم عودتهم للمران قبل استئناف المسابقة.

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الإعلامي عبد العزيز العصيمي زاد من دهشة الجمهور النصراوي بالكشف عن طلب المدرب بيولي من إدارة النصر تجهيز مباراة ودية لخوضها قبل إجازة اللاعبين، مشيرًا إلى أن المسؤولين بدأوا التواصل بالفعل مع نادي الرياض لخوض تلك المباراة الودية هذا الأسبوع.

المغردون عبر منصة إكس لم يُخفوا دهشتهم من هذا الطلب وتوقيت المباراة الودية، حيث رأى الأغلب أن الموعد المناسب هو قبل استئناف البطولات المحلية في السعودية، حتى يكون الفريق جاهزًا للعب.

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يُشار إلى أن النصر يحتل المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، بعد خسارته أمام الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الثالثة عشرة، والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، قبل فترة التوقف.