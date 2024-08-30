أخبار النصر اليوم | اعتراف آسيوي تاريخي .. ورسالة ساخرة من "منبوذ" كاسترو!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 30 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 30 أغسطس 2024.

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وجه الإعلامي الرياضي محمد شنوان العنزي، رسالة ساخرة من نادي الهلال، مطالبًا بإلغاء لعبة كرة السلة في النصر، على غرار غريمه التقليدي في الرياض.

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لا يزال متعب الحربي، ظهير فريق الكرة بنادي الشباب، يلقى اهتمامًا واسعًا من كبار أندية دوري روشن السعودي، في ظل اقتراب الميركاتو الصيفي من غلق أبوابه، يوم الإثنين المُقبل، حيث يتصارع ناديا النصر والأهلي على حسم صفقة اللاعب بشكل رسمي.

وجه الدولي الإيفواري جيسلان كونان، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، رسالة ساخرة من تقارير الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، بعد نجاحه في إبرام العديد من الصفقات خلال موسم الميركاتو الصيفي.

في يونيو 2023، أصدر سمو وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، قرارًا بنقل ملكية 4 أندية إلى صندوق الاستثمارات العامة، بنسبة 75%، وفق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، وهم الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.

قام أحد الحسابات على "تويتر" بحساب التكلفة الإجمالية للأزياء التي ارتداها كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي خلال حفل قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

أعلن نادي النصر، عن التعاقد رسميًا مع البرازيلي ويسلي تيكسيرا، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ليصبح الصفقة الثالثة خلال موسم الميركاتو الصيفي، بعد مواطنه، الحارس بينتو كريبسكي، والظهير سالم النجدي.

يتشوق الجميع لرؤية سعود عبد الحميد للمرة الأولى وهو يلعب بقميص روما، بعدما أصبح أول لاعب سعودي يحترف بالدوري الإيطالي، ولكن الماضي يُطارده، في تجارب اللاعبين السعوديين الآخرين في أوروبا.

أعلن لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، حسم صفقتين جديدتين للفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

فتح السلوفيني أليكساندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الباب أمام التعاون مع المملكة العربية السعودية، خلال الفترة القادمة.

انتفضت جماهير نادي النصر السعودي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس؛ بسبب النجم السنغالي الدولي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

أن تصل متأخرًا أفضل من ألا تصل أبدًا .. هذا ما قد ينطبق على حال النصر السعودي تلك الأيام، إذ بعد صمت تام خلال سوق الانتقالات باستثناء التعاقد مع الحارس بينتو والمدافع سالم النجدي، تحرك النادي أخيرًا في الساعات الأخيرة وأعلن عن صفقة واتفق على أخرى.

توجه كريستيانو رونالدو، نجم النصر، باعتذاره إلى حارس المرمى المعتزل، جانلويجي بوفون، وذلك خلال حضورهما معًا مراسم حفل قرعة الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا.

حصل كريستيانو رونالدو على جائزة خاصة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على هامش حفل قرعة الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا، وقد أبدى رئيس يويفا، أليكساندر تشيفيرين، أمله في عودة نجم النصر للعب في البطولة الأهم والأغلى في كرة القدم.

تسبب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في إشعال معركة جماهيرية كبرى، بين مشجعي نادي النصر السعودي، وعشاق الفرق المنافسة وخاصة عملاق الرياض الهلال.