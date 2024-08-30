"لأنه يعشق البرازيل" .. ويسلي يتحدث عن اختيار النصر ويكشف رقم قميصه!

النصر أعلن عن صفقته الثالثة رسميًا..

أعلن نادي النصر، عن التعاقد رسميًا مع البرازيلي ويسلي تيكسيرا، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ليصبح الصفقة الثالثة خلال موسم الميركاتو الصيفي، بعد مواطنه، الحارس بينتو كريبسكي، والظهير سالم النجدي.

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ووقعت إدارة النصر عقدًا مع ويسلي، الذي يلعب في صفوف المنتخب البرازيلي تحت 21 عامًا، قادمًا من نادي كورينثيانز، بعقد لمدة 4 مواسم، حتى عام 2024، حيث مثّل النادي خلال توقيع العقد، المدير الرياضي فيرناندو هييرو، وتمت المراسم بمقر النصر، حيث كشف ويسلي عن قميصه الجديد، والذي يحمل الرقم 80.

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وقال ويسلي (19 عامًا)، عبر مقطع فيديو نشره النصر على منصة (إكس)، "الأصفر ليس مجرد لون؛ كبرازيلي عاشق لسحر كرة القدم، لا يوجد لون أحبه بعقلي وقلبي مثل الأصفر. الأصفر يليق بي".

وحسم النصر أولى صفقاته الأجنبية من مواليد 2003 فما بعد، وفق لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالسماح لأندية دوري روشن، بضم 10 لاعبين أجانب، بشرط قيد لاعبَين اثنين أقل من 21 عامًا.

وتعاقد النصر مع الحارس بينتو كريبسكي، قادمًا من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، بعقد لمدة 4 مواسم، فيما ضم سالم النجدي من صفوف الفتح، لمدة 5 مواسم، علمًا بأن صفقة النجدي تكفل بها إبراهيم المهيدب، رئيس المؤسسة المستقيل، بالكامل.