الفارق 15 مليون ولكن .. عروض النصر والأهلي تنهال على متعب الحربي بعد "رفض" الهلال!

أين سترسو سفينة متعب الحربي مع نهاية الميركاتو الصيفي؟

لا يزال متعب الحربي، ظهير فريق الكرة بنادي الشباب، يلقى اهتمامًا واسعًا من كبار أندية دوري روشن السعودي، في ظل اقتراب الميركاتو الصيفي من غلق أبوابه، يوم الإثنين المُقبل، حيث يتصارع ناديا النصر والأهلي على حسم صفقة اللاعب بشكل رسمي.

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وكان الهلال قريبًا من التعاقد مع متعب الحربي، بعد تقديم عرض مالي لا يقل عن 70 مليون ريال، مع إعارة مصعب الجوير وانتقال محمد البريك بشكل نهائي إلى الشباب، قبل أن يرد الأخير - بعد ذلك - برفض العرض الهلالي، بناءً على رفض لجنة الاستقطاب، لدعم الشباب لإبرام صفقات أجنبية من العيار الثقيل.

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وأمام خروج الهلال من السباق، بات الصراع منحصرًا بين ناديي الأهلي والنصر، حيث أكد الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، أن هناك مفاوضات متقدمة بين النصر والشباب لانتقال متعب الحربي مقابل 75 مليون ريال، مع إعارة لاعبين من النصر للشباب، المفاوضات إيجابية والاختلاف فقط حول اللاعبين الذين سيكونون من ضمن الصفقة.

في المقابل، كشف العجلان عن عرض الأهلي لضم متعب الحربي، قائلًا "الأهلي يدخل في مفاوضات مع الشباب ويقدم عرضًا بمبلغ 60 مليون ريال، بالإضافة لإعارة أكثر من لاعب، عرض النصر هو الأفضل للشباب حتى الآن".

وترغب إدارة الشباب، في توفير سيولة مالية، من أجل استقطاب صفقات جديدة، خلال الميركاتو الصيفي، في ظل التوصل لاتفاق مع الثنائي سيرخيو راموس، ودانييل بودينسي، علمًا بأن النادي العاصمي تعاقد مع أكثر من صفقة، بضم الإيطالي جياكومو بونافينتورا، المغربي عبد الرزاق حمد الله، الهولندي ويسلي هويدت، هارون كمارا، ماجد عبد الله، محمد العتيبي، حمد الخريف، مع ضم يونس الشنقيطي على سبيل الإعارة من الأهلي.