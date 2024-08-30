ضحك على الذقون .. نداء ساخر لإدارة النصر بإلغاء كرة السلة على غرار الهلال!

بعد قرار الهلال بإلغاء لعبة السلة..

وجه الإعلامي الرياضي محمد شنوان العنزي، رسالة ساخرة من نادي الهلال، مطالبًا بإلغاء لعبة كرة السلة في النصر، على غرار غريمه التقليدي في الرياض.

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وفجر الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال شهر أغسطس الجاري، بصدور قرار من إدارة نادي الهلال، بإلغاء لعبة كرة السلة نهائيًا، رغم نجاحات الفريق الذي توج بالخماسية المحلية في الموسم الماضي، بسبب قلة الموارد المالية المخصصة للعبة.

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وطالب العنزي، عبر منصة (جلسة نصر)، بإلغاء كرة السلة في نادي النصر، من أجل توفير الصفقات الجديدة، على غرار الهلال، مضيفًا "لماذا لا تلغون كرة السلة، كي توفروا أموالًا تجلبون بها لاعبين جدد، هناك من ألغى السلة ليوفر مليون أو اثنين، أو ثلاثة ملايين ريال، وجابوا لاعبًا بـ40 مليون، الغوها".

وتابع العنزي "السلة مبالغ رمزية، ويقول ألغيت السلة لتوفير النفقات، ثم يحترف ظهير محلي، وهو الكابتن سعود عبد الحميد، وتجربته حقيقة ننشدها في الكرة السعودية، ونتمنى له التوفيق مع روما، وفي نفس اللحظة، تتعاقد مع ظهير أجنبي بمبلغ وقدره!"، فيما تم الرد عليه بكلمة (ضحك على الذقون).

وأفادت تقارير صحفية بأن سعود عبد الحميد انتقل إلى صفوف روما الإيطالي، بعقد لمدة 4 مواسم، مقابل 2.5 مليون يورو، فيما تعاقد الهلال مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، قادمًا من مانشستر سيتي، لمدة 3 مواسم، مقابل حوالي 25 مليون يورو، كما يحصل كانسيلو على راتب قدره 15 مليون يورو في الموسم الواحد.