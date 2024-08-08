أخبار النصر اليوم | تحرك رسمي بعد أزمة "والد" سالم النجدي .. والقمصان الجديدة تفضح جويدو!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 8 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 8 أغسطس 2024.

تحرك إدارة النصر بعد أزمة والد سالم النجدي

أفاد الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، بأن إدارة نادي النصر، تسعى لحسم أزمة مفاوضات لاعب الفتح سالم النجدي، والذي يعد أبرز اللاعبين المطلوب انضمامهم إلى قلعة الأصفر خلال موسم الميركاتو الصيفي.

وذكر العصيمي، عبر منصة (إكس)، بأن إدارة النصر تجري حاليًا المفاوضات وحسم ملف سالم النجدي، وأنها حريصة على إغلاق الملف اليوم.

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يعاني ناديا الهلال والنصر، من غياب الدعم من قِبل لجنة الاستقطابات، حول الصفقات الجديدة، بداعي استنفاد ميزانيتهما في تعاقدات الموسم الماضي، وسط تساؤلات جماهيرية حول كيفية تطبيق الناديين لقرار التعاقد مع ثنائي أجنبي من مواليد 2003 فما بعد، في ظل الدعم الغائب.

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شهدت مفاوضات نادي النصر مع سالم النجدي، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، أزمة قد تتسبب في إلغاء الصفقة، بعد تلقي الإدارة شرطًا من والد اللاعب، لحسم التعاقد خلال موسم الميركاتو الصيفي.

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