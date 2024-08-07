"أبطال روبلوكس" .. النصر يُعلن عن قمصانه لموسم 2024-2025 بطريقة مبتكرة

إعلان مثير للفريق السعودي عن قمصانه الجديدة

أعلن النصر عن قمصانه للموسم الجديد، 2024-2025، بطريقة مثيرة ومبتكرة للغاية، حيث شارك بها أبطال لعبة "روبلوكس" الشهيرة.

حساب النادي عبر إنستجرام نشر صورًا لعدد من شخصيات اللعبة الشهيرة بقميصه الجديد، وعلق "طقم جديد.. لعبة جديدة".

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أضاف "

إليكم الطقم الأساسي الجديد لنادي النصر لموسم 24/25.

متوفر الآن عبر متجر أديداس على روبلوكس".

وجاءت القمصان المنتجة من شركة أديداس الألمانية باللونين المعتادين، الأصفر والأزرق، مع ظهور شعاري الشركة والنصر في الأمام.

النصر يأمل هذا الموسم في الخروج بنتائج أفضل من الموسم الماضي والذي لم يستطع به الفوز بأي لقب رسمي.