"رفض شرط النصر والسر في والده" .. تعطل صفقة سالم النجدي و24 ساعة للرد بين خيارين!

تطور مفاجئ قد يضيع الصفقة بأكملها..

شهدت مفاوضات نادي النصر مع سالم النجدي، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، أزمة قد تتسبب في إلغاء الصفقة، بعد تلقي الإدارة شرطًا من والد اللاعب، لحسم التعاقد خلال موسم الميركاتو الصيفي.

ويرغب مسؤولو نادي النصر في ضم سالم النجدي (21 عامًا) لدعم مركز الظهير الأيسر، بعقد لمدة 4 مواسم، تمهيدًا لتوقيع مخالصة مالية أو إعارة للبرازيلي أليكس تيليس، بهدف التعاقد مع محور أو مدافع أجنبي، بناءً على طلب المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن والد سالم النجدي، تسبب في تعثر الصفقة، حيث طالب إدارة النصر برفع قيمة الراتب السنوي من 3.5 إلى 5 ملايين ريال سنويًا، لترد الإدارة بالموافقة، بشرط وضع بند فسخ العقد متى ما رأت الإدارة ذلك، بينما تم رفض هذا الشرط من قِبل اللاعب ووالده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقررت الإدارة النصراوية، منح اللاعب خيارين إما راتب 3.5 ملايين دون وضع شرط فسخ العقد، أو 5 ملايين مع وضع الشرط، كما أمهلت الإدارة اللاعب 24 ساعة للرد النهائي على هذا الأمر.

وأشارت تقارير إلى توصل إدارة النصر لاتفاق مع نظيرتها في الفتح، للتعاقد مع سالم النجدي، مقابل نحو 18 مليون ريال للنادي، بعقد لمدة 4 أعوام، فيما ذكرت تقارير أخرى بأن العرض النصراوي يتضمن مبلغ 15 مليون ريال، مع التنازل عن أحد اللاعبين الثلاثة (عبد المجيد الصليهم، علي الحسن، مختار علي) إلى إدارة النموذجي.

وكانت إدارة الفتح قد أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع مختار علي، من صفوف النصر، وسط منافسة مع نادي القادسية، ليصبح اللاعب مُرشحًا للدخول في صفقة النجدي حال إتمام الاتفاق مع النادي العاصمي.