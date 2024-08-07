ضربة قوية للنصر .. إصابة أندرسون تاليسكا والكشف عن حالته قبل قمة التعاون

هل يلحق أندرسون تاليسكا بقمة النصر والتعاون؟..

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، ضربة قوية، قبل أسبوعٍ واحد من انطلاق مشواره في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

النصر يستهل موسمه الرياضي الجديد، بمواجهة نارية أمام التعاون، يوم 14 أغسطس 2024؛ ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الأربعاء، إصابة البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر، في العضلة الخلفية للفخذ.

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الصحيفة أشارت إلى أن تاليسكا البالغ من العمر 30 سنة، خضع إلى فحوصات بـ"الأشعة"؛ أثبتت تعرضه لشد قوي، لم يصل إلى درجة التمزق.

وكشفت الصحيفة عن غياب تاليسكا عن مباراة ألميريا "الودية"، مساء غدٍ الخميس، مع إخضاعه لبرنامج علاجي مكثف، في محاولة لتجهيزه لمواجهة التعاون، في كأس السوبر.

جدير بالذكر أن النجم البرازيلي، تعرض لإصابة في "وتر العضلة الأمامية"، في التدريب الأخير الذي سبق مواجهة العين الإماراتي، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023؛ أدت إلى غيابه حتى نهاية الموسم الرياضي الماضي.