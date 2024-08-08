قرار مفاجئ من لويس كاسترو يكشف به عن "خطة" السوبر السعودي مبكرًا!

كاسترو يبدأ الاستعداد الفعلي لمواجهة التعاون بالسوبر

اتخذ المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق نادي النصر قرارًا مفاجئًا، قبل مواجهة ألميريا الودية المقرر لها مساء اليوم الخميس.

ويُقيم نادي النصر معسكره في إسبانيا خلال الوقت الحالي، استعدادًا للموسم المقبل، حيث سيلعب أول مبارياته الرسمية ضد التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الأربعاء المقبل.

وكشفت صحيفة "عكاظ" عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيلعب بصفة أساسية في مواجهة النصر ضد ألميريا، حيث يسعى كاسترو للاعتماد على العناصر الأساسية في تلك المواجهة.

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وأوضحت الصحيفة أن كاسترو سيكشف عن التشكيل الأساسي الذي سيعتمد عليه في مباراة التعاون، حيث سيُظهر خطته التي سيعتمد عليها في كأس السوبر السعودي.

ويغيب عن مواجهة النصر ضد ألميريا النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بسبب تعرضه للإصابة، حيث يحتاج للراحة والتأهيل من أجل لحاقه بمواجهة التعاون المقبلة.