"5 أندية في دوري أبطال آسيا" .. فرصة تاريخية تنتظر السعودية في حالة واحدة!

بعد استحداث نظام البطولات الآسيوية بموسم 2024-2025..

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن استحداث نظام جديد للبطولات القارية للأندية، انطلاقًا من موسم 2024-2025، حيث ستقام ثلاث بطولات آسيوية، وهي (دوري أبطال آسيا للنخبة، دوري أبطال آسيا 2، كأس التحدي الآسيوي).

ووفق النظام الجديد، فمن المقرر أن تشارك 4 أندية في البطولات الآسيوية بالموسم الجديد، وهي الهلال (بطل دوري روشن وكأس الملك)، النصر (وصف الدوري والكأس)، الأهلي (ثالث الدوري)، الذين سيشاركون في دوري النخبة الآسيوية، والتعاون (رابع الدوري) الذي سيشارك في دوري أبطال آسيا 2.

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي بدر بالعبيد عن مفاجأة تاريخية، تنتظر الأندية السعودية، خلال موسم 2025-2026، موضحًا أن البطولات القارية قد تشهد مشاركة 5 أندية.

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وأوضح بالعبيد، عبر منصة (إكس)، أنه في حالة تتويج التعاون بلقب دوري أبطال آسيا 2، فإن ذلك سيعني مشاركة 4 أندية في دوري النخبة الآسيوية خلال موسم 2025-2026، وفريق خامس في أبطال آسيا 2؛ لأن المملكة حاليًا هي المصنف الأولى على آسيا (3 مقاعد للنخبة + مقعد دوري الأبطال).

ومن المقرر أن تشهد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، مشاركة 24 فريقًا، ويحصل البطل على مبلغ 12 مليون دولار، فيما تشهد دوري أبطال آسيا 2، مشاركة 32 فريقًا، بينما يشارك في المستوى الثالث (كأس التحدي الآسيوي)، 20 فريقًا.