أخبار الاتحاد اليوم | صفقة الوقت القاتل من روسيا، وبيان غاضب من بورتو بشأن جالينو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 3 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 3 سبتمبر 2024.

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الرئيس يُوجه حديثه للإعلام والجمهور الاتحادي

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد كان نشيطًا جدًا في سوق الانتقالات الذي أغلق منتصف ليل أمس

الجمهور السعودي غير راضٍ عن الميركاتو

الاستياء سيد الموقف بعد فشل الصفقة..

مناشدات الجماهير ذهبت هباءً..

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

هل يتورط الاتحاد؟

هجوم جماهيري على إدارة الاتحاد بسبب تلك الصفقة!