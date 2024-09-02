وسط مزاعم "عناد" إدارة الاتحاد! .. قنصل فرنسا يأتي بالخبر اليقين عن صفقة جالينو

هجوم جماهيري على إدارة الاتحاد بسبب تلك الصفقة!

مع الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي في السعودية، اشتعل الوسط الاتحادي، على إثر الأنباء المنتشرة عن المرشحين لشغل مركز الجناح الأيسر.

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المفاضلة محصورة بين البرازيلي جالينو؛ محترف بورتو البرتغالي، والهولندي ستيفن بيرجوين؛ لاعب أياكس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فإن إدارة النادي الجداوي توصلت بالفعل لاتفاقية مع بورتو للظفر بخدمات جالينو مقابل 50 مليون يورو؛ حصة النادي البرتغالي من الصفقة.

لكن الصحيفة نفسها أشارت إلى أن الاتفاق مع بورتو معلقة -حتى الآن- في ظل تفضيل الإدارة الفنية في الاتحاد خيار التعاقد مع بيرجوين.

تلك المزاعم من "الشرق الأوسط" نفاها محمد نهاض؛ قنصل فرنسا في مدينة جدة، بطريقة غير مباشرة..

نهاض عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تفاعل مع مطالب جمهور الاتحاد للإدارة بإبرام صفقة جالينو، ورد على أحد المشجعين، مؤكدًا أن العميد حسمها لصالحه بالفعل، إذ كتب: "اطمئن، تمت صفقة جالينو".

جدير بالذكر أن جمهور الاتحاد ثائر عبر منصة "إكس" مع انتشار أنباء تفضيل الإدارة لبيرجوين على جالينو، متهمًا إياها بالعناد والعمل ضد مصلحة الفريق.

وتعاقد النمور خلال الصيف الجاري؛ الذي يغلق أبوابه مع حلول منتصف ليل اليوم الإثنين، مع ثلاث صفقات أجنبية: الجناح الأيمن الفرنسي موسى ديابي، لاعب الوسط الجزائري حسام عوار والحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، بخلاف عدد من الصفقات المحلية.