الصفقة المغضوب عليها جماهيريًا .. الاتحاد يعلن ضم بيرجوين رسميًا

مناشدات الجماهير ذهبت هباءً..

لم تبال إدارة نادي الاتحاد السعودي بصرخات جماهيرها عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن صفقة مركز الجناح الأيسر في الفريق، وأتمت تعاقدها مع "مغضوب عليه جماهيريًا"!

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العميد أعلن بشكل رسمي ضمه للجناح الأيسر الهولندي ستيفن بيرجوين قادمًا من أياكس الهولندي مفضلة إياه على البرازيلي جالينو؛ محترف بورتو البرتغالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تلك الصفقة تسربت للإعلام بالفعل قبل الإعلان الرسمي عنها، وعلى الفور ثار الجمهور الاتحادي ضدها، مطالبين بضم جالينو، ومقللين من الهولندي.

لكن بحسب صحيفة "أبولا" البرتغالية فإن الاتحاد تراجع عن ضم البرازيلي رغم موافقة اللاعب وناديه البرتغالي على إثر المقابل المادي الذي بلغ 50 مليون يورو، بينما صفقة الهولندي تمت مقابل 25 مليون يورو، وفقًا نفس المصدر.

صاحب الـ26 عامًا كان قد شارك الموسم الماضي في 31 مباراة مع أياكس بمختلف البطولات، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع خمسة آخرين.

وفي الإطار نفسه، أعلن الاتحاد ضم لاعب الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

بهذا يكون النادي الجداوي قد ضم أربع صفقات أجنبية بخلاف بيرجوين ودانيلو، إذ تعاقد مع الجناح الأيمن الفرنسي موسى ديابي، لاعب الوسط البرازيلي حسام عوار، الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، بجانب الفنزويلي أورتيجا الذي أعير إلى جدة.