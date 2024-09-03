تحذير، اعتذار ووعد .. رئيس الاتحاد يرفع راية التحدي في رسالة "ختام" سوق الانتقالات

الرئيس يُوجه حديثه للإعلام والجمهور الاتحادي

نشر لؤي مشعبي رئيس الاتحاد رسالة إلى جماهير النادي بمناسبة غلق سوق الانتقالات رسميًا، وقد حملت تحديًا واضحًا للجميع.

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الفريق الجداوي عوض خيبة أمل الموسم الماضي على صعيد الصفقات الأجنبية بالتعاقد مع 5 لاعبين دفعة واحدة، هم بريدراج رايكوفيتش وحسام عوار وموسى ديابي ودانيلو بيريرا وستيفن بيرجوين، ليتواجدوا بجانب الثلاثي كريم بنزيما وفابينيو ونجولو كانتي، وأتم صفقاته بلاعبين أجنبيين مواليد 2003 فما فوق وهما ماريو ميتاي وبراينت أورتيجا، والأخير خرج بالإعارة إلى نادي جدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مشعبي بدأ رسالته لجمهور الاتحاد بالتحذير من خصوم النادي الكثيرة داخله وخارجه، ومن ثم اعتذر للجمهور عن أي تقصير بدر مننه ووعدهم بالبقاء صادقًا معهم في الشدة والرخاء.

وأضاف "الخصوم داخل وخارج الملعب كثر. "اتحادنا" يقلقهم. ولكن قدرة الله قوية".

تابع "نعلن اكتمال الصفوف وقبول التحدي. وردّنا بإذن الله يكون داخل المستطيل الأخضر. أعتذر شخصياً لجمهورنا المخلص عن أي قصور أو خطأ. وأعدكم أن أظل صادقاً معكم في الرخاء والشدة. والطريق لا يزال طويل وصعب. يد واحدة.. فريق واحد".

يُشار إلى أن مشعبي خلف لؤي ناظر في رئاسة الاتحاد بداية الصيف الجاري بعد استقالة الأخير لأسباب تتعلق بصلاحياته الإدارية وقدرته عل اتخاذ القرارات وإدارة فريق الكرة.