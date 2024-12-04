أخبار الأهلي اليوم | رحيل خالد العيسى وعودة محبوب الجمهور، وتوقعات الصرامي تصدم الأهلاوية

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 4 ديسمبر 2024.
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فانتازي جول لدوري روشن: بنزيما في مواجهة كريستيانو.. وتحدٍ جديد أمام "ميتروفيتش"
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تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.
جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....
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جماهير الأهلي أعلنت غضبها ضد العيسى بشكل علني..