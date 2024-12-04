أخبار الأهلي اليوم | رحيل خالد العيسى وعودة محبوب الجمهور، وتوقعات الصرامي تصدم الأهلاوية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 4 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 4 ديسمبر 2024.

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مواجهة منتظرة بين الثنائي البرتغالي والفرنسي

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التوقعات حملت مفاجأة جميلة لفريقين!

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..

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تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....

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