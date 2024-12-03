"الأهلي المرشح الأقوى للتعاقد معه" .. مدرب عالمي يستعد لـ"الرقصة الأخيرة" في السعودية!

ماتياس يايسله قد لا يستمر مع الأهلي..

أصبح أحد الأسماء التدريبية العالمية، مرشحًا للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة؛ وتحديدًا في صيف عام 2025.

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دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز الأسماء العالمية، سواء اللاعبين أو المدربين؛ خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير 2023.

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ووفقًا لبرنامج "Ti Amo Calciomercato" مساء اليوم الثلاثاء، يحلم الإيطالي جيان بييرو جاسبيريني، المدير الفني للفريق المحلي أتالانتا؛ بقيادة ناديه للتتويج بلقب الدوري، قبل الرحيل بشكل رسمي.

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أتالانتا يحتل "المركز الثاني" في جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2024-2025، برصيد 31 نقطة من 14 مباراة؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن نادي نابولي "المتصدر".

البرنامج كشف عن أن الدوري السعودي هو الوجهة الأبرز لجاسبيرني - حال الرحيل عن أتالانتا -؛ حيث أن هذا الانتقال سيكون بمثابة "الرقصة الأخيرة" للمدرب العجوز، من أجل تأمين مستقبله "ماليًا" قبل الاعتزال.

وأوضح البرنامج أن النادي الأهلي، سيكون أقوى المرشحين للتعاقد مع جاسبيريني "66 سنة"؛ خاصة في ظل تواجد الويلزي لي كونجيرتون، في منصب المدير الرياضي للعملاق السعودي؛ حيث عمل الثنائي معًا في صفوف أتالانتا، في الفترة من مارس 2022 إلى فبراير 2024، ونجحا في صناعة الفريق الحالي الذي يقدّم مستويات رائعة.

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جاسبيريني يتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا، منذ صيف عام 2016؛ حيث توّج بلقب الدوري الأوروبي، في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ كما تلقى عرضًا مغريًا من السعودية في وقتٍ سابقة؛ ولكنه لم يكن مستعدًا ذهنيًا للذهاب إلى هناك؛ على حد قوله.

جدير بالذكر أن مستقبل الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يزال غامضًا؛ في ظل تراجع النتائج "محليًا" خلال الموسم الرياضي الحالي، وعدم التتويج بأي لقب منذ أن تولى منصبه في صيف 2023.