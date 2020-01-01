أخبار الأهلي اليوم | محمد هاني يُوضح تصريحاته، والحضري: رمضان وإكرامي لن يعودا

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 8 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 ..

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محمد هاني يُوضح حقيقة وصفه منتقديه بالأطفال

أوضح محمد هاني مدافع الأهلي حقيقة وصفه لمنتقديه بالأطفال، ذلك عبر حسابه على تويتر، إذ أكد أنه لا يقصد سوى من يشتمه ويسبه بعد كل مباراة.

للتوضيح :

المقصود من اطفال ٩ سنين من يسب امى و ابى بعد كل مباراة سواء كنت جيد ام لا .. و انا اتقبل اى نقد او اى وجهة نظر من جمهور الاهلى المخلص للنادى و نتمنى الدعم الفترة القادمة — Mohamed hany (@muhammedhany) September 7, 2020

اللاعب كان قد قال أن من ينتقده هم مجموعة من الأطفال أعمارهم 9-10 سنوات يجلسون في بيوتهم دون عمل ويملأون وقتهم بالكتابة عبر حساباتهم في السوشيال ميديا.

معسكر للأهلي في الإسكندرية بين مباراتي الإسماعيلي والاتحاد

أفادت مصادر صحفية أن النادي الأهلي قرر البقاء في الإسكندرية وعدم العودة للقاهرة بعد مواجهة الإسماعيلي في الجولة الـ26 من الدوري المصري يوم الجمعة القادم.

وأضافت أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي طلب من الرئيس محمود الخطيب الموافقة على إقامة معسكر للفريق في برج العرب قبل مواجهة الاتحاد على نفس الملعب يوم الإثنين في الجولة الـ27 من الدوري، وذلك لضيق الوقت وتجنبًا للإرهاق والإصابات العضلية.

الحضري: شريف إكرامي ورمضان صبحي لن يعودا للأهلي

قال عصام الحضري حارس مرمى الأهلي السابق أن باب النادي أغلق تمامًا في وجه الثنائي شريف إكرامي ورمضان صبحي بعد انتقالهما بتلك الصورة إلى بيراميدز.

وأضاف خلال تصريحاته مع أحمد حسام ميدو عبر برنامج "أوضة اللبس" "ما حدث معي سيتكرر مع اللاعبين، الأهلي لديه سياسة واضحة في هذا الأمر لا تتغير مهما اختلفت الأسماء في مجلس إدارته، وذلك شيء جيد".

الزمالك يرفض تأجيل دوري الأبطال ويُعلن موعد تجديد عقدي ساسي وأوباما

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفضه التام لتأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما تحدث عن العلاقة مع النادي الأهلي ومجلس إدارته. التفاصيل هنا

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