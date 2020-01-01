رسميًا .. لجنة الانضباط تعاقب مرتضى منصور والقيعي

عقوبات ضد 8 مسؤولين بسبب لجنة الحكام

أصدر لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، رسميًا اليوم الثلاثاء، عدة عقوبات ضد عدد من المسؤولين، على إثر انتقاداتهم اللاذعة للجنة الحكام.

اللجنة قررت تغريم مرتضى منصور؛ رئيس الزمالك، 100 ألف، بعدما خرج في أكثر من مرة منتقدًا الحكام عبر قناة ناديه، مقابل 50 ألف جنيه على عدلي القيعي؛ مستشار التسويق والاستثمار بالأهلي، الذي انتقد اللجنة هو الآخر عبر برنامجه الخاص على قناة القلعة الحمراء.

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وشملت العقوبات فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة، وسعيد لطفي؛ مستشار قطاع الناشئين بالزمالك، طارق يحيى؛ رئيس قطاع الناشئين بالزمالك، بتغريمهم 50 ألف جنيه على كل منهم.

فيما اكتفت بتوبيخ الثنائي خالد مهدي؛ مدير الكرة في الإنتاج الحربي، وطارق هاشم؛ عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، بينما حفظت عقوبة أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بالزمالك.

يذكر أن الزمالك كان قد أعلن مؤخرًا انسحابه من مسابقة الدوري المصري الممتاز، اعتراضًا على إلغاء هدف وادي دجلة في مرمى الأهلي، قبل أن يتراجع عن قراره من جديد.