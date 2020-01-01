رسميًا .. الزمالك والأهلي يعلنان موقفهما من تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى أين؟

كشف الزمالك والأهلي، عن الموقف النهائي تجاه تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي، بسبب الظروف الصحية التي تجتاح العالم أجمع بتفشي فيروس كورونا.

الكاف تواصل مع أندية نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية، من أجل استطلاع رأيهم على تأجيل المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا في دولة المغرب مؤخرًا.

وقال أمير في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك إن النادي بالإضافة لبيراميدز رفضوا أمر تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

المزيد من الفرق

وأضاف المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك: "رفضنا تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وعرضنا إقامة المباريات ذهابًا وإيابًا في مصر في حالة عدم إقامتها في المغرب".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد عقد اجتماعًا عن طريق "الفيديو كونفرانس"، من أجل حسم موقف مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، حيث أقيم اليوم الثلاثاء.

وفي نفس السياق أعلنت قناة الأهلي عن موقف النادي باحترام مواعيد المباريات الإفريقية ولكن لا تمانع في تأجيل مواجهات دوري أبطال إفريقيا نظرًا للظروف الصحية في المغرب.

ومن المقرر أن يتم إقامة المباريات كما أعلن سابقًا يوم 25 و26 سبتمبر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والإياب يومي 2 أو 3 أكتوبر المقبل.