الأهلي: يوسف بلايلي للبيع، ولكن!

الجناح الجزائري ارتبط بالانتقال للأهلي المصري

نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن مصدر مسؤول في إدارة النادي الأهلي السعودي عدم ممانعتهم بيع الجناح الجزائري يوسف بلايلي، في ظل رفضه العودة للفريق والانتظام في تدريباته.

الدولي الجزائري المتوج بكأس أمم أفريقيا 2019 ارتدى قميص الفريق السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، ولكن الأهلي لم يستفد منه جيدًا رغم دفعه ما يقرب من ثلاثة ملايين يورو للحصول على خدماته من الترجي التونسي.

إذ لم يلعب بلايلي قبل جائحة فيروس كورونا وتوقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي إلا 13 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة، ومن ثم وبعد استئناف الدوري لم يعد من بلاده رغم توفير النادي طائرة خاصة لإعادته أكثر من مرة.

المزيد من الفرق

وقد أثار اللاعب أزمة كبيرة حين هدد بفسخ عقده في مارس الماضي لعدم حصوله على مستحقاته المالية لكن الإدارة نجحت في تجاوز تلك الأزمة وتسديد جزء كبير من تلك المستحقات.

كل تلك الأحداث أدت فيما يبدو لاقتناع الإدارة الأهلاوية أن بيع اللاعب هو القرار الأفضل، وقد أكد المسؤول في الإدارة ذلك بقوله للاقتصادية "قرار بيع عقد بلايلي جاء بعد عدم التزامه بعقده الاحترافي وتغيبه حتى الآن عن التدريبات".

وأضاف "ولكن حتى الآن لم يصل لإدارة الأهلي أي عرض للاعب، وحال وصول أي عرض رسمي بمردود مادي جيد سيتم بيع عقده".

يُشار إلى أن عدة مصادر جزائرية كانت قد تحدثت خلال الأيام الأخيرة عن مفاوضات يُجريها اللاعب ووالده مع الأهلي المصري للانضمام له الموسم القادم، علمًا أن عقده مع الفريق السعودي ينتهي صيف 2022.