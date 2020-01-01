الزمالك يرفض تأجيل دوري الأبطال ويُعلن موعد تجديد عقدي ساسي وأوباما

رئيس النادي تحدث كذلك عن الطفل الذي توفي غرقًا في النادي

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك عن توصله لاتفاق مع فرجاني ساسي ويوسف إبراهيم "أوباما" على تجديد عقديهما مع النادي، ليُغلق بذلك باب الإشاعات حول مفاوضات الأهلي للتعاقد معهما.

وأوضح الرئيس أن اللاعبين سيُجددان عقديهما مع الزمالك عقب مواجهة سموحة في الجولة الـ26 من الدوري المصري والمقرر إقامتها في الإسكندرية مساء الخميس القادم.

مرتضى منصور تطرق لعلاقته مع النادي الأهلي مؤكدًا على أن خلافه مع رئيسه محمود الخطيب، مشيرًا إلى أنه لم يسعى للتعاقد أبدًا مع أي لاعب مرتبط بعقد مع الفريق الأحمر.

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مضيفًا "لست على خلاف مع مجلس إدارة الأهلي، كنت أول من تواصل مع خالد مرتجي للاطمئنان عليه بعد إصابته بفيروس كورونا، وتواصلت كذلك مع حفيدة الخطيب، لم نحاول إثارة الفتنة أبدًا وعليكم البحث عمن يفعل".

تابع "لم أحاول التعاقد أبدًا مع أي لاعب مرتبط بعقد مع الأهلي، كانت تربطني علاقة عائلية ممتازة مع حسام غالي وكان في أفضل فتراته ورغم ذلك لم أتحدث معه مطلقًا في انتقاله للزمالك، وحتى عبد الله السعيد تفاوضت معه بعدما أبلغوه بالبحث عن مصلحته وبعد تدخل تركي آل الشيخ أعدت العقد منعًا للفتنة".

وأتم الرئيس حديثه بالإشارة إلى أن الزمالك هو المستفيد الوحيد من عودة الدوري المصري، بقوله "الزمالك هو المستفيد الوحيد من عودة الدوري، إذ تحسن ترتيبه في جدول الترتيب من الرابع إلى الثاني، وهزم الأهلي، ونستعد الآن لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ونرفض تأجيل المباراة ضد الرجاء".