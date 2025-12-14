Hocine Harzoune

مراسل كرة القدم الفرنسية والأوروبية

صحفي في Goal.com/France وفي عدة وسائل إعلام رياضية منذ عام 2008. أنا من عشاق كرة القدم الإسبانية ومعجب كبير بريال مدريد. كما أنني من محبي رياضات القتال والقوة البدنية، والتي أمارسها بانتظام. مستواي في لعبة FIFA متوسط، لكنني كنت أفضل بكثير في ألعاب PES القديمة.

مجال خبرتي هو الدوري الإسباني، وخاصة ريال مدريد، النادي الأقرب إلى قلبي الذي أتابعه بشغف كبير منذ سنوات طويلة. أما قصتي المفضلة فهي حضوري نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 في مدريد، على شاشة عملاقة نُصبت على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو (رغم أن المباراة أُقيمت في لشبونة)، برفقة مشجعين من مختلف أنحاء العالم. وهو بالفعل أفضل ذكرياتي المتعلقة بكرة القدم.

أحد مقالاتي المفضلة يتعلق برئيس ريال مدريد، الشهير دون فلورنتينو بيريز:

https://www.goal.com/fr/news/florentino-perez-le-plus-grand-super-vilain-du-monde-du/15o0ylzzly0j9zjzocmbcnh12

قراءة ممتعة وإلى اللقاء قريبًا على Goal. يمكنكم أيضًا متابعتي على حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي المدرجة في هذه الصفحة.