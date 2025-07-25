خيانة نيكو ويليامز تم شرحها أخيرًا

في تطور غير متوقع خلال فترة الانتقالات الصيفية، قرر نجم المنتخب الإسباني ونادي أتلتيك بيلباو، نيكو ويليامز، عدم الانتقال إلى نادي برشلونة، رغم اقترابه من توقيع عقد كبير مع بطل الدوري الإسباني، واختار بدلاً من ذلك تمديد عقده مع ناديه الحالي حتى عام 2035.

مخاوف من عدم التسجيل في برشلونة

كشفت مصادر مقربة من اللاعب الإسباني، أن قرار ويليامز جاء نتيجة مخاوف حقيقية من عدم إمكانية تسجيله رسميًا في صفوف الفريق الكتالوني، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي. هذا الرأي أيده النجم الدولي الإسباني مارك كوكوريلا، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث يرى أن ويليامز لم يكن يسعى وراء المال، بل كان قلقًا من عدم تسجيله في برشلونة.

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ماذا قال كوكوريلا؟

وقال كوكوريلا في حديثه مع الصحفي الإسباني جيرارد روميرو: "لا أعتقد أنه فعل ذلك من أجل المال.. كان خائفًا من أن لا يتم تسجيله، وإذا لم يحدث ذلك، ماذا سيكون مصيره؟". يُذكر أن برشلونة يواجه مشاكل مماثلة حاليًا في تسجيل لاعبه الجديد ماركوس راشفورد، مما يعزز فرضية أن ويليامز اتخذ القرار بدافع الحذر وليس الطمع.

الولاء لأتلتيك بيلباو

على الرغم من الانتقادات التي وُجهت له من بعض جماهير ناديه بعد تقارير قرب انتقاله، أثبت ويليامز ولاءه للنادي، ووقع عقدًا طويل الأمد، بلغت قيمة الشرط الجزائي فيه حوالي 100 مليون يورو. وصرّح قائلاً: "أنا حيث أريد أن أكون، بين شعبي، وفي بيتي".

الروابط العائلية أيضًا تحسم المسار

من العوامل المؤثرة في قرار اللاعب، علاقته القوية بشقيقه إينياكي ويليامز، قائد الفريق الحالي، الذي وصفه نيكو بـ"القدوة الأفضل للجميع". وسيتعاون الأخوان في قيادة الفريق خلال الموسم الجديد، الذي يشهد مشاركة النادي في دوري أبطال أوروبا، ويواجه فيه برشلونة يوم 23 نوفمبر المقبل.