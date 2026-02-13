أكد المدافع الدولي الإسباني أيمريك لابورت صحة المعلومات التي تفيد بأن نادي مارسيليا أبدى اهتمامًا حقيقيًا به قبل أن يقرر في النهاية العودة إلى نادي أتلتيك بلباو، كما كشف كواليس رحيله عن النصر والأسباب وراء القرار.

على الرغم من وجود فكرة الانضمام إلى مارسيليا، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا فضل العودة "إلى جذوره" ليكون أقرب إلى عائلته، منهياً بذلك حالة الترقب التي استمرت طوال الصيف بسبب القيود الأولية التي فرضتها الفيفا على سوق الباسك.

استغل أيمريك لابورت هذه المقابلة أيضًا للكشف عن فترة انتقاله إلى النصر، واعترف بأنه لم يشعر أبدًا بالرضا التام في السعودية، موضحًا أنه شعر منذ عامه الأول أن هذا التحدي لا يتوافق مع توقعاته المهنية والشخصية. على الرغم من طلبات الصبر من قادته السعوديين، دفعته مشاكل الإدارة الداخلية وحاجته الشديدة إلى الاستقرار العائلي إلى عدم الوفاء بعامه الثالث من العقد للالتزام مرة أخرى مع النادي الذي دربه.

وقال لابورت مع "RMC": "نعم، كان هناك اقتراب. كان هناك اهتمام، ليس فقط من قبل مارسيليا ولكن أيضًا من قبل أندية أخرى. كانت هناك فكرة الاقتراب من المنزل، من والدي، من عائلتي. كنت مصممًا على العودة إلى جذوري. هذا ما جعلني أعود إلى بلباو".

وأضاف: "لم أقل ذلك من قبل، لكن منذ السنة الأولى في السعودية أدركت أن هذا ليس ما كنت أبحث عنه. تحدثت عن ذلك مع النادي منذ السنة الأولى، وطلبوا مني الانتظار. بقي الوضع على ما هو عليه، واجهت بعض المشاكل هناك، لم تكن خطيرة، لكننا لم نتمكن من التعامل معها. قررنا عدم الاستمرار في السنة الثالثة. كان هناك أيضاً الجانب العائلي الذي كان مهماً بالنسبة لي".

اليوم، بعد أن استقر في بلباو، على الرغم من أن النادي يحتل المركز العاشر في الدوري الإسباني، لعب لابورت 16 مباراة هذا الموسم بعد أن تغلب على بعض المشاكل البدنية.