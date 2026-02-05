لقطة أثارت التساؤلات .. بيب جوارديولا يوضح سر حديثه الجانبي مع تونالي بعد هزيمة نيوكاسل

لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، لكن الشائعات تتواصل. ويُقال إن مانشستر سيتي أيضًا من بين المهتمين، وقد شوهد مدربه بيب جوارديولا وهو يتحدث مع اللاعب البالغ 25 عامًا عقب مباراة نيوكاسل في كأس كاراباو.

كان تونالي على أرض الملعب مع ناديه الحالي في ملعب الاتحاد. لكنه لم يتمكن من منع هزيمة «الماكبايز» 5-1 أمام سيتي في نصف النهائي، ما يعني خروج نيوكاسل من كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

كان الأسبوع حافلًا بالأحداث بالنسبة للدولي الإيطالي؛ ففي 2 فبراير، أفادت عدة وسائل إعلام بأن تونالي «عُرض على آرسنال»، في وقت كان ميكل أرتيتا يبحث عن تعويض غياب ميكل ميرينو المصاب.

وسارع وكيل تونالي، جوزيبي ريسو، إلى نفي شائعات الرحيل، مؤكدًا أن موكله لم يتلقَّ أي تواصل من شمال لندن، وأضاف بشأن التكهنات: «قرأت هذه الشائعات، لكن نيوكاسل لن يسمح لساندرو بالرحيل في يناير، ولم نناقش ذلك مطلقًا مع آرسنال. سنقيّم في مارس ما إذا كان نيوكاسل منفتحًا على عرض، لكن في الوقت الحالي، هو يلعب دوري أبطال أوروبا، وليس هذا وقت الحديث عن الأمر».

ويبقى أن نرى ما إذا كان اهتمام آرسنال المفترض سيستمر حتى الصيف. وقد طُرح بالفعل احتمال عودة تونالي إلى بلده الأم، في حين يُقال إن مانشستر سيتي يبحث عن لاعب وسط جديد قادر على إعادة إطلاق اللعب.

وربما يكون مدرب السيتيزنز، جوارديولا، قد جسّ نبض هدف محتمل خلال حديثه مع تونالي على أرض الملعب في مانشستر. غير أن المدرب الكتالوني لا يزال متحفظًا بشأن خططه في سوق الانتقالات.

وعندما سُئل عن حديثه الجانبي مع تونالي، قال جوارديولا للصحفيين: «ماذا قلت له؟ لغتي الإيطالية مثالية، ولهذا أستطيع التواصل معه. ولدينا صديق رائع مشترك، من بريشيا: إدواردو بيوفاني. في كل مرة نلتقي، أعرف والده منذ بعض الوقت ونتحدث عن تجربته في ميلان، وعن المشجعين وسعادته في نيوكاسل. إنه لاعب استثنائي، استثنائي حقًا!».