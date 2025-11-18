"لا يمكننا فعل ذلك على أرض الملعب" .. بنزيما يرد على أنباء علاقته المتوترة مع كريستيانو رونالدو

يلعب كل من كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو، اللذان سبق لهما اللعب معًا في سانتياجو برنابيو، حاليًا في دوري روشن السعودي، حيث يلعب الأول مع الاتحاد والثاني مع النصر.

أصدقاء أصبحوا منافسين، فقد حقق رونالدو وبنزيما العديد من الألقاب مع ريال مدريد، وكانا جزءًا من الثلاثي الشهير "BBC" إلى جانب الدولي الويلزي غاريث بيل. معًا، فازوا بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، مسجلين أرقامًا رائعة من حيث الأهداف.

وفي عام 2023، انتقل الصديقان والمنافسان إلى الدوري السعودي، حيث كان رونالدو أول من انتقل بعد مغادرته مانشستر يونايتد، يليه بنزيما، الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات.

حقق الاتحاد نجاحات أكثر من النصر، حيث فاز بنزيما بالدوري وكأس الملك موسم 2024–2025. أما رونالدو، فمصمم على قلب المعطيات، لكنه واجه إحباطًا جديدًا في دور الـ16 من كأس الملك هذا الموسم.

خلال المواجهة الجديدة بين الاتحاد والنصر، حافظ رونالدو وبنزيما على هدوئهما أمام الكاميرات، لكن علاقتهما كانت ودية خلف الكواليس.

أكد بنزيما ذلك لصحيفة AS حين أُشير إليه أن الوضع يبدو متوترًا بينهما رغم صداقتهما الوثيقة في مدريد "لا، ليس كذلك على الإطلاق. تحدثنا في غرف الملابس، وتعانقنا وتبادلنا الحديث… أما على أرض الملعب، فلا يمكننا، أو لا ينبغي أن نعيد الشيء نفسه. هناك الكثير من الاحترام، كل شيء على ما يرام. نتفاهم جيدًا، وتعلم كل منا من الآخر. يبدو أن الناس يشعرون بالحاجة لقول أو فعل شيء أمام التلفاز، وهذا ليس صحيحًا. نحن نحترم بعضنا كثيرًا، ونلتقي في الملعب ويركز كل منا على لعبه".