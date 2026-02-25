أخبار الهلال اليوم | الهجوم على مالكوم، غضب روبن نيفيش .. و"لماذا تحول سالم الدوسري لضحية؟"

وسط اقتراب انتهاء عمره الافتراضي.. طلب مفاجئ من كريم بنزيما إلى سيموني إنزاجي في الهلال لـ"عيون كأس العالم"

منذ شهر يناير 2026؛ والمهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، يشغل الرأي العام في المملكة العربية السعودية.

نعم.. بنزيما دخل في خلافات مع الاتحاد؛ قبل أن ينتقل إلى صفوف عملاق الرياض الهلال، في الميركاتو الشتوي الماضي.

وبعد انتقاله للهلال، سجل المهاجم الفرنسي 3 أهداف في ثلاث مباريات، قبل أن يُغيب بسبب الإصابة؛ بالتزامن مع الكثير من الأقاويل الطبية، التي تُحذر من حالة اللاعب الصحية والبدنية.

بنزيما يغيب أمام الشباب

أوضحت صحيفة "الرياضية" أنه من المتوقع أن يتواصل غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن مباريات الهلال في ديربي الشباب المقبل، المقرر إقامته في 27 من فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن.

وكان الفرنسي قد غاب عن مواجهة التعاون على إثر معاناته في إصابة في العضلة الضامة، يخضع على إثرها لفترة تأهيل حاليًا.

فيديو | خرج على نقالة وسط انهياره باكيًا .. إصابة لاعب الهلال "دون أي التحام" خلال مواجهة التعاون

بعدما استقبلت مستشفى الهلال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما أول أمس الإثنين، انضم إليها عضو جديد في الدقائق الأول من مواجهة التعاون، يوم الثلاثاء، حيث تعرض حمد اليامي لإصابة دون أي احتكاك.

وبحسب بيان رسمي من الهلال فإن اليامي أصيب في الرضفة بالركبة، وفي انتظار نتائج الفحوصات النهائية، لتحديد مدى حاجته لإجراء عملية جراحية.