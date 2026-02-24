بعدما استقبلت مستشفى الهلال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما أمس الإثنين، انضم إليها عضو جديد في الدقائق الأول من مواجهة التعاون، اليوم الثلاثاء.
فيديو | خرج على نقالة وسط انهياره باكيًا .. إصابة لاعب الهلال "دون أي التحام" خلال مواجهة التعاون
الهلال ضيفًا على التعاون
يحل الزعيم بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي اليوم الثلاثاء، ضيفًا على سكري القصيم، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.
تدخل كتيبة إنزاجي المباراة محتلة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، متأخرة بفارق نقطة وحيدة عن النصر "الوصيف"، ونقطتين عن الأهلي "المتصدر"، لكن الراقي خاض مباراة أكثر من الثنائي الأول.
أما التعاون فيحل بالمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة.
إصابة حمد اليامي
في الربع ساعة الأولى من مواجهة التعاون والهلال، تعرض الظهير الأيمن حمد اليامي للإصابة مرتين، قبل أن يستدعي الوضع عدم استكماله للقاء..
الإصابة الأولى كانت بعدما دهس أحد لاعبي سكري القصيم على يده، وهو ساقط أرضًا، قبل أن يتم إسعافه.
بعدما بدقائق قليلة، تحديدًا في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، وبينما كان يركض للحاق بالكرة قبل الخروج لرمية تماس للتعاون، استدار حمد اليامي بجسده، ليتعرض ساقه لإصابة ما، سقط معها أرضًا وهو يصرخ.
علامات القلق على وجوه الهلاليين
الجهاز الطبي للهلال تدخل لمحاولة إسعاف الظهير الأيمن المحلي داخل أرض الملعب، وسط علامات القلق والصدمة على وجوه لاعبي الزعيم، تحديدًا البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا والبرتغالي روبن نيفيش.
لكن فشلت المحاولات في الأخير، أمام قوة إصابته، ليخرج اليامي محمولًا على نقالة، وسط انهماره في البكاء، ومواساة القائد سالم الدوسري له.
ودفع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي بالظهير الأيسر متعب الحربي بدلًا من حمد اليامي على الجهة اليمنى.
موسم حمد اليامي
صاحب الـ26 عامًا كان قد انضم للقلعة الزرقاء في صيف 2021، لكنه لم يحصل على فرصة مشاركة حقيقية، حتى خرج معارًا للشباب في صيف 2023، قبل أن يستقر به الحال في الهلال منذ صيف 2024.
وفي الموسم الجاري 2025-2026، وتحديدًا في الميركاتو الشتوي، وجد حمد اليامي نفسه عنصرًا أساسيًا في تشكيل سيموني إنزاجي في ظل رحيل الظهير البرتغالي جواو كانسيلو نحو برشلونة معارًا.
وخاض اليامي 26 مباراة بواقع 1346 دقيقة في مختلف بطولات الموسم الجاري مع الزعيم، صنع خلالها هدفين.
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 16 انتصارًا مع 6 تعادلات، في 22 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد؛ ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، كمتصدر لمنطقة الغرب.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".