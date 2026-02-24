ماذا يحدث مع "الضحية" الدوسري في الهلال؟ .. "هرب" من الاتحاد صباحًا وسمع "حس يا سالم" مساءً!

في صباح أمس الثلاثاء، كشف الصحفي الرياضي الاتحادي مفاجأة من العيار الثقيل عن توقيع سالم الدوسري عقود انتقاله إلى النادي الجداوي في عام 2016.

البكيري زعم عبر بودكاست "الوئام" أنه عقب دخول سالم الفترة الحرة في عقده مع الهلال في 2016، وقع عقدًا مبدئيًا للانتقال إلى الاتحاد، نظير غضبه من تعرضه للكثير من الانتقادات في النادي العاصمي، على إثر تراجع مستواه.

وأوضح الصحفي الاتحادي أنه بموجب العقد الموقع، كان سيحصل الدوسري على ستة ملايين ريال وسيارة، بجانب مليون ريال لوكيله، بعدما أدار عبدالله شرف الدين؛ المشرف العام على الكرة في الاتحاد حينها، المفاوضات معه بنجاح.

لكن "دون سبب معلوم" تراجع التورنيدو عن خطوة الانتقال إلى الاتحاد، وقرر بعدها تجديد عقده مع الهلال.

وأشار محمد البكيري إلى أن عدم انتشار النبأ في حينها، ساهم في إفلات الدوسري من العقوبات، رغم توقيعه لناديين في آنٍ واحد.

المشترك بين تلك الفترة والفترة الحالية هو الهتاف الذي يتردد من قبل الجمهور "حس يا سالم"، حيث ردده جمهور الهلال يوم الثلاثاء، مساءً بالتزامن مع مواجهة التعاون..