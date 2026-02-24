Goal.com
أحمد فرهود

"عدم عدالة المنافسة وسخرية من ممارسة اليد والطائرة في مباريات دوري روشن".. روبن نيفيش ينفجر بعد تعادل الهلال مع التعاون

ماذا قال روبن نيفيش؟!

خرج النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان فريق الهلال الأول لكرة القدم، بتصريحات مثيرة للجدل؛ وذلك بعد التعادُل مع التعاون، مساء يوم الثلاثاء.

الهلال سقط في فخ التعادُل (1-1) أمام التعاون؛ في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    روبن نيفيش ينفجر.. ويطالب بحماية دوري روشن السعودي

    وفي هذا السياق.. زعم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان نادي الهلال؛ بوجود "عدم عدالة في المنافسة" على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    تصريحات نيفيش عن "عدم عدالة المنافسة"؛ جاءت بسبب "ركلة الجزاء" التي احتسبها الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار، لفريق التعاون الأول لكرة القدم ضد الهلال.

    وطالب نيفيش في تصريحات مع شبكة قنوات "ثمانية"، بما اسماه حماية دوري روشن السعودي؛ وذلك باستقدام حكام من دول محددة، مع توحيد القرارات التحكيمية في جميع المباريات.

    وعن ذلك يقول النجم البرتغالي: "المُنافسة شرسة في دوري روشن السعودي.. نحن المسابقة الوحيدة التي تتنافس فيها 4 فرق على اللقب، في شهر مارس".

  • سخرية نيفيش من ممارسة "اليد والطائرة" في دوري روشن!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان فريق الهلال الأول لكرة القدم، ركز على اختلاف القرارات التحكيمية من مباراة إلى أخرى؛ على حسب اسم النادي، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وقال نيفيش؛ ساخرًا: "ركلة الجزاء التي أُحتسِبت للتعاون ضد الهلال (صحيحة)؛ لكنني أُشاهد في مباريات بعض الأندية الأخرى، لاعبين يُمارسون (كرة الطائرة أو اليد) داخل منطقة الـ18".

    وتابع النجم البرتغالي: "الحكام في هذه المباريات، التي يُمارس فيها لاعبي الأندية الأخرى (كرة الطائرة واليد)؛ يعودون إلى تقنية الفيديو (فار) ثم لا يتخذون أي قرار، عكس ما يحدُث معنا".

  • ثقة كبيرة من روبن نيفيش بتتويج الهلال بلقب الدوري

    وأخيرًا.. أعرب البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان نادي الهلال، عن ثقته في قدرة ناديه؛ على التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وتراجع الهلال إلى "المركز الثالث" في جدول ترتيب دوري روشن؛ وذلك بعد التعادُل الإيجابي (1-1) مع التعاون، مساء يوم الثلاثاء.

    وشدد نيفيش على أن الهلال، نجح في انتزاع "صدارة" دوري روشن سابقًا؛ وهو قادر على أن يفعلها مرة أخرى، في المرحلة القادمة.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 16 انتصارًا مع 7 تعادلات، في 23 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد؛ ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، كمتصدر لمنطقة الغرب.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

