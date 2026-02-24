"عدم عدالة المنافسة وسخرية من ممارسة اليد والطائرة في مباريات دوري روشن".. روبن نيفيش ينفجر بعد تعادل الهلال مع التعاون

وفي هذا السياق.. زعم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان نادي الهلال؛ بوجود "عدم عدالة في المنافسة" على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

تصريحات نيفيش عن "عدم عدالة المنافسة"؛ جاءت بسبب "ركلة الجزاء" التي احتسبها الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار، لفريق التعاون الأول لكرة القدم ضد الهلال.

وطالب نيفيش في تصريحات مع شبكة قنوات "ثمانية"، بما اسماه حماية دوري روشن السعودي؛ وذلك باستقدام حكام من دول محددة، مع توحيد القرارات التحكيمية في جميع المباريات.

وعن ذلك يقول النجم البرتغالي: "المُنافسة شرسة في دوري روشن السعودي.. نحن المسابقة الوحيدة التي تتنافس فيها 4 فرق على اللقب، في شهر مارس".